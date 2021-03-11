Тихонов считает, что Клебо поступил по-мужски, отказавшись оспаривать дисквалификацию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поступил по-мужски, отозвав апелляцию на решение дисквалифицировать его за нарушение во время борьбы с Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

В среду Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию по просьбе Клебо.

"За мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести. Думаю, это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В других случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай - исключительный", - сказал Тихонов.

"Считаю, что они всегда должны поступать по совести. У меня к норвежцам в этом плане самое негативное отношение: они всегда сами всех обвиняют", - добавил он.

В воскресной гонке Клебо финишировал первым, но жюри соревнований дисквалифицировало его после протеста российской команды. Норвежский лыжник при выходе на финишную прямую помешал лидеру гонки Большунову, его действия привели к тому, что российский лыжник сломал палку и потерял скорость перед финишным рывком.

В итоге Большунова сумел обогнать еще один норвежец - Эмиль Иверсен, который и был признан победителем марафона. После этого норвежская сторона подала апелляцию.