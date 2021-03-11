Генменеджер "Торпедо" заявил, что его обрадует переход Жафярова в клуб НХЛ

ТАСС, 11 марта. Генеральный менеджер нижегородского "Торпедо" Максим Гафуров будет рад, если нападающий команды Дамир Жафяров попробует свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Гафуров рассказал на пресс-конференции.

Контракт 26-летнего форварда с "Торпедо" действует до 30 апреля 2021 года.

"Выбор дальнейшей карьеры целиком в руках Дамира, я буду рад, если он попробует себя в НХЛ. Мне кажется, что он заслужил этот шанс, он показал всем в этом сезоне, чего он стоит. Для меня будет приятно, если игрок "Торпедо" сможет вырасти и попробовать осуществить свою мечту. Если у него не получится или не сложится, то двери в "Торпедо" для него всегда открыты, он здесь свой человек, которому мы всегда будем рады", - отметил Гафуров.

По ходу серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом" (0-4) Жафяров получил травму. "Ему нужен покой минимум на 2-3 недели", - сообщил Гафуров.

В завершившемся регулярном чемпионате Жафяров в 58 матчах набрал 61 (21 гол + 40 результативных передач) очко и стал третьим бомбардиром лиги. В плей-офф на его счету одна голевая передача в четырех встречах.