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Олимпиада в Токио

Бах: значительная часть олимпийских команд прошла вакцинацию перед Играми в Токио

Президент МОК отметил, что еще часть сборных ведут переговоры по этой теме с государственными органами своих стран
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Du Xiaoyi/Pool Photo via AP
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© Du Xiaoyi/Pool Photo via AP

ТАСС, 11 марта. Значительная часть олимпийских сборных прошла вакцинацию от коронавируса перед Играми 2021 года в Токио. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Сегодня я могу проинформировать о том, что значительная часть олимпийских команд уже была вакцинирована в соответствии с национальными программами вакцинации. Другое значительное число команд уже получило приверженность их государственных органов по этому вопросу или отметило позитивные переговоры по этой теме", - сказал Бах.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Бах, ТомасОлимпиада в Токио
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