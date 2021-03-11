Бах: значительная часть олимпийских команд прошла вакцинацию перед Играми в Токио

ТАСС, 11 марта. Значительная часть олимпийских сборных прошла вакцинацию от коронавируса перед Играми 2021 года в Токио. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Сегодня я могу проинформировать о том, что значительная часть олимпийских команд уже была вакцинирована в соответствии с национальными программами вакцинации. Другое значительное число команд уже получило приверженность их государственных органов по этому вопросу или отметило позитивные переговоры по этой теме", - сказал Бах.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.