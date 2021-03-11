МОК оплатит дополнительные китайские вакцины для спортсменов перед Играми в Токио и Пекине

ТАСС, 11 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) принял предложение Национального олимпийского комитета Китая по созданию дополнительных доз вакцины от коронавируса для участников Олимпийских и Паралимпийских игр, а также населения принимающих стран. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

"МОК получил предложение от оргкомитета "Пекин-2022", которое заключается в том, чтобы сделать дополнительное количество вакцин, которые могут быть использованы для обеих Олимпиад - в Токио и Пекине, - сказал Бах. - Олимпийский комитет Китая готов к сотрудничеству с МОК по двум направлениям: через международные федерации или напрямую со странами, которые признали китайские вакцины. Мы благодарны за это предложение, которое отражает дух олимпийской солидарности".

"МОК заплатит за эти дополнительные дозы вакцин, причем не только для олимпийских, но и паралимпийских команд. Вдобавок к этому, МОК заплатит за еще каждые две дозы, чтобы обеспечить ими представителей принимающих стран, которые в этом нуждаются. Это обеспечит безопасность Игр в Токио", - добавил он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.