МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что не писал заявления об отставке со своего поста. Об этом Матыцин рассказал журналистам.

Ранее телеграм-канал "База" сообщил, что Матыцин написал заявление об уходе со своего поста.

"Абсолютно никакой почвы нет, новость оказалась не жизнеспособной, смысла на нее реагировать нет, мы продолжаем активно работать. Минспорт идет намеченным курсом, я и моя команда уверены, что готовы реализовать стратегию развития спорта. Нам есть чем заняться, и нет времени, чтобы заниматься расследованиями. Я заявления об отставке не писал", - сказал Матыцин.

"Но это бодрит, заставляет задуматься, что надо активнее общаться с нашими партнерами, СМИ", - добавил министр спорта РФ.

Матыцин возглавляет Министерство спорта России с января 2020 года. С 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта.