Матыцин: требования Роспотребнадзора не мешают подготовке россиян к Олимпийским играм

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Требования Роспотребнадзора не препятствуют подготовке российских сборных к Олимпийским играм в Токио. Об этом заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

В среду Томас Бах был переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета на новый четырехлетний срок.

"Вчера был выбран на очередной срок Томас Бах, мы поздравили его, надеемся, что проделанная работа позволит провести в намеченные сроки Олимпийские игры. Российская команда готовится с учетом нынешней ситуации и соблюдением требований Роспотребнадзора, - заявил Матыцин. - Но это не мешает подготовке. У меня есть уверенность, что с определенными ограничениями Игры состоятся, россияне выступят на них".

"ОКР [Олимпийский комитет России], федерации и Минспорт делают все, чтобы создать необходимые условия для подготовки. Особое внимание уделяем медицинскому обеспечению, ведь здоровье сейчас - это самое важное", - добавил он.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года должны выступать без государственной символики. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.