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Олимпиада в Токио

Матыцин: требования Роспотребнадзора не мешают подготовке россиян к Олимпийским играм

Министр спорта РФ выразил уверенность, что Олимпиада в Токио с определенными ограничениями состоится

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Требования Роспотребнадзора не препятствуют подготовке российских сборных к Олимпийским играм в Токио. Об этом заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Вчера был выбран на очередной срок Томас Бах, мы поздравили его, надеемся, что проделанная работа позволит провести в намеченные сроки Олимпийские игры. Российская команда готовится с учетом нынешней ситуации и соблюдением требований Роспотребнадзора, - заявил Матыцин. - Но это не мешает подготовке. У меня есть уверенность, что с определенными ограничениями Игры состоятся, россияне выступят на них".

"ОКР [Олимпийский комитет России], федерации и Минспорт делают все, чтобы создать необходимые условия для подготовки. Особое внимание уделяем медицинскому обеспечению, ведь здоровье сейчас - это самое важное", - добавил он.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года должны выступать без государственной символики. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Олимпиада в Токио
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