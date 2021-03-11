Минспорт отменил карантин перед сборами для переболевших или привитых от коронавируса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российским спортсменам не придется находиться на карантине перед началом тренировочных сборов, если они в определенный срок привились от коронавируса или имеют антитела к инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Соответствующие изменения были внесены во временный порядок организации и проведения тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах.

Отмечается, что срок давности справки с подтвержденным защитным уровнем антител должен быть не более 30 дней.

Спортсменам без антител и вакцины потребуется провести на карантине три-четыре дня перед началом работы на сборе. К тренировкам они будут допущены после сдачи двух отрицательных тестов на коронавирус.