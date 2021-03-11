РФС оставил в силе дисквалификацию защитника "Спартака" Жиго на матч против "Динамо"

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оставить в силе одноматчевую дисквалификацию защитника московского "Спартака" Самуэля Жиго. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Спартак" 7 марта в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил "Краснодар" со счетом 6:1. В этой игре защитник красно-белых Самуэль Жиго получил четвертую желтую карточку в сезоне, из-за чего должен пропустить игру 22-го тура против московского "Динамо", которая состоится 13 марта на "ВТБ-Арене". Позднее "Спартак" обратился в КДК РФС с просьбой отменить приведшее к дисквалификации на один матч предупреждение игрока обороны.

"КДК РФС принял решение отказать "Спартаку" в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Самуэлю Жиго, которое влечет для него автоматическую дисквалификацию на следующий после данного предупреждения матч", - сказал Григорьянц.

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС также отметил, что помимо "Спартака" аналогичные обращения были получены от "Динамо", ЦСКА и "Сочи". В них речь шла о полузащитнике Данииле Фомине, защитнике Марио Фернандесе и нападающем Антоне Заболотном соответственно. "КДК принял решение отменить ошибочное применение предупреждения к игрокам "Динамо" и ЦСКА Фомину и Фернандесу, полученные в матчах 21-го тура против "Тамбова" и "Ахмата". "Сочи" было отказано в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Заболотному", - добавил собеседник агентства.

Таким образом, в матчах 22-го тура РПЛ против "Динамо" и "Локомотива", которые состоятся 13 и 14 марта, не смогут сыграть защитник "Спартака" Самуэль Жиго и нападающий "Сочи" Антон Заболотный. При этом полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и защитник ЦСКА Марио Фернандес смогут выйти на поле в играх против "Спартака" и тульского "Арсенала" соответственно.

"Спартак" после 21-го тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. ЦСКА занимают вторую позицию (40 очков), "Сочи" и "Динамо" располагается на четвертой и пятой строчках соответственно (37 и 36 очков). Лидирует в РПЛ петербургский "Зенит", в активе которого 42 очка.