Рублев и Карацев вышли в финал теннисного турнира в Дохе в парном разряде

ТАСС, 11 марта. Россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев победили французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена в полуфинальном матче парного разряда на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) в пользу россиян. Во втором сете они проигрывали со счетом 1:4.

В четверг Рублев также вышел в полуфинал в одиночном разряде, не сыграв ни одной встречи: он начал турнир со второго раунда, в котором его соперник француз Ришар Гаске не явился на матч. Таким же образом россиянин прошел четвертвертьфинальную стадию - из-за неявки венгра Мартина Фучовича в четверг.

Рублев располагается на 87-м месте парного рейтинга АТР, Карацев - на 447-м. В парном разряде Рублев стал победителем одного турнира АТР, в одиночном на его счету восемь титулов.

Шарди в парном рейтинге организации занимает 31-ю строчку, выиграв семь титулов. Мартен идет 25-м с семью победами в парном разряде на турнирах АТР.

В финальном матче Рублеву и Карацеву будут противостоять новозеландец Маркус Дэниэлл и австриец Филипп Освальд. Победители получат $22,7 тыс.