Мальтийская футбольная ассоциация оценивает возможность проведения матча со сборной России

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Мальтийская футбольная ассоциация в настоящий момент оценивает возможность проведения матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Мальты и России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации.

Встреча между сборными Мальты и России должна состояться 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали. Ранее в четверг издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на представителей мальтийских СМИ сообщило о том, что проведение матча между сборными Мальты и России находится под вопросом. Отмечалось, что власти государства запретили проводить на острове любые спортивные соревнования вплоть до 11 апреля из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Также утверждалось, что Мальтийская футбольная ассоциация попросила власти сделать исключение для проведения матча при строгом соблюдении всех мер безопасности, но окончательное решение властей менее чем за две недели до игры еще не принято.

"От нас не было никаких официальных заявлений по этому поводу, поскольку ситуация сейчас оценивается. Когда у нас будет информация, мы сделаем публичное заявление", - сообщили ТАСС в пресс-службе Мальтийской футбольной ассоциации.

5 марта в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты ТАСС сообщали о том, что матч между сборными Мальты и России состоится. Отмечалось, что все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах, а игра против сборной России "пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения". В данной редакции протокола, которая была опубликована в январе 2021 года, говорится, что зрителям разрешается посещать матчи под эгидой УЕФА в странах, где это разрешено соответствующими компетентными национальными или местными органами власти.

В марте сборная России помимо встречи с командой Мальты также должна сыграть против сборных Словении и Словакии. Матчи против этих соперников по отборочному турниру чемпионата мира - 2022 пройдут 27 и 30 марта в Сочи и Трнаве соответственно. Еще двумя соперниками россиян по квалификации на мировое первенство являются команды Хорватии и Кипра.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.