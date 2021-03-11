Праздничная тренировка проекта "Марафон ГТО" прошла в Пермском крае

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Праздничная тренировка, посвященная 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО), прошла в Чайковском Пермского края. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель регионального центра тестирования ВФСК ГТО в Пермском крае Александр Наумов.

Проект "Марафон ГТО" стартовал в Пермском крае 1 марта, участники смогут подготовиться к выполнению нормативов комплекса под руководством опытных тренеров. Принять участие в тренировках может любой желающий, зарегистрированный на сайте gto.ru.

"В четверг у нас прошла тренировка, посвященная 90-летию комплекса ГТО, в рамках проекта "Марафон ГТО". Одна из обязанностей центров тестирования - подготовка населения к выполнению нормативов комплекса, поэтому мы придумали такой проект. В марте пройдет контрольный срез по выполнению нормативов, его результаты будут оценивать тренеры и выдавать рекомендации - какие качества стоит подтянуть тому или иному участнику, как тренироваться дальше, чтобы выполнить нормативы в следующем квартале. В офлайн-формате участвуют только 10 муниципалитетов Пермского края, но чтобы не оставлять без тренировок жителей других районов, мы организовали и онлайн-формат, подключиться к которому может любой житель Пермского края", - рассказал Наумов.

"Тренировка получилась праздничная, провести нам ее помог волк Макар - ростовая кукла. Тренировки составлены таким образом, что развивают физические качества, необходимые для сдачи нормативов ГТО - выносливость, силу, гибкость. Сначала обязательная разминка, челночный бег, потом тренер дает задания - к примеру, три подхода отжиманий по 10 раз, пресс, выпады, работа над мышцами ног, растяжка и обязательная заминка после тренировки. Сегодня в офлайн-тренировке приняли участие примерно 40 человек", - отметил собеседник агентства.