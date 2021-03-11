ЦСКА потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 11 марта. Баскетболисты российского ЦСКА на своей площадке проиграли итальянскому "Милану" со счетом 76:84 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 4 297 зрителей.

Самым результативным игроком стал защитник гостей Кевин Пантер, на счету которого 32 очка. У армейцев больше всех очков набрал защитник Майк Джеймс (21).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Евролиге, в предыдущем матче армейцы проиграли турецкому "Анадолу Эфес" со счетом 70:100. В той встрече армейцы установили антирекорд клуба, проиграв стартовый отрезок с разницей в 18 очков (13:31), и обновили этот результат в матче с "Миланом" - 20 очков (10:30). Всего в последних семи домашних матчах во всех турнирах команда Димитриса Итудиса проиграла шесть раз.

Армейцы в таблице Евролиги занимают 3-е место с 18 победами в 28 матчах. "Милан" идет вторым с 19 победами в 29 встречах.

В следующем матче турнира ЦСКА 18 марта сыграет на выезде с испанским "Реалом". Перед этим команда примет в Единой лиге ВТБ 15 марта подмосковные "Химки". "Милан" 19 марта примет лидера Евролиги испанскую "Барселону".