Испанская футбольная лига поддержала иск "Телеспорта" к "Яндексу"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Испанская футбольная лига (Ла Лига) поддержала очередной иск компании "Телеспорт груп" к "Яндексу" по делу о защите исключительных прав на трансляцию матчей чемпионата страны на сумму 529 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Телеспорт груп". "Телеспорт" считает, что "Яндекс" незаконно использовал на своей платформе записи и нарезки матчей чемпионата Испании.

На эту тему "Индустрия спортивных прав может рухнуть". Петр Макаренко о ситуации на рынке трансляций

"Поддержка Ла Лиги придает делу международный масштаб, - сказал глава "Телеспорта" Петр Макаренко. - Сегодня правообладатели и лицензиаты объединяют усилия, чтобы пресекать неправомерное использование контента в интернете. Во всех странах регуляторы жестко следят за использованием прав на телевидении. Настало время так же серьезно относиться к правообладателям и в цифровом пространстве, ведь все понимают, что эта ниша становится более и более значимой". В январе 2021 года суд удовлетворил иск "Телеспорта" и обязал "Яндекс" выплатить 3,68 млн рублей за одно нарушение. В общей сложности "Яндекс", выступая как рекламный агент, совершил порядка 500 нарушений в связи с показом видеоматериалов матчей турниров Испании. "Мы считаем, что эти нарушения стали случаем, на который стоит обратить внимание всем участникам рынка спортивного вещания, - заявил аудиовизуальный директор Ла Лиги Мелсьор Солер. - В наших интересах обеспечить свободный доступ болельщиков к трансляциям матчей и на ТВ, и онлайн. При этом правила должны оставаться одинаковыми для всех участников процесса - только те, кто получил права на контент, могут транслировать матчи и, таким образом, должны также обеспечивать безопасный доступ к высококачественному видео для наших зрителей. Мы хотели бы привлечь внимание общественности в Европе и России к этому прецеденту, чтобы защитить права спортивных лиг и наших болельщиков". Позиция "Яндекса" В "Яндексе" в ответ на запрос ТАСС заявили, что "Телеспорт" сам разместил видео в своих группах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".