Дерби "Динамо" - "Спартак" и еще семь игр пройдут в 22-м туре чемпионата России по футболу

ТАСС, 12 марта. Матчи 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с пятницы по воскресенье. 12 марта состоится встреча "Химки" - "Ростов" (начало - 19:00 мск), 13-го будут сыграны сразу четыре игры - "Урал" - "Ротор" (12:00 мск), "Арсенал" - ЦСКА (14:00 мск), "Зенит" - "Ахмат" (16:30 мск), "Динамо" - "Спартак" (19:00 мск), а 14-го пройдут матчи "Уфа" - "Рубин" (14:00 мск), "Тамбов" - "Краснодар" (16:30 мск) и "Локомотив" - "Сочи" (19:00 мск).

22-й тур РПЛ стартует в пятницу одним матчем, в котором на "Арене-Химки" встретятся "Химки" и "Ростов", которые занимают 10-е и седьмое места в турнирной таблице. В активе подмосковной команды 29 очков, у дончан - 34. Хозяева поля подходят к этой игре с серией из восьми матчей без поражений, в которую уместились шесть побед и две ничьих. Гости за аналогичный период потерпели три поражения, трижды победили и еще дважды сыграли вничью. В матче против "Ростова" за клуб из Московской области смогут сыграть отбывшие дисквалификацию полузащитники Илья Кухарчук и Александр Трошечкин, а также нападающий Мохамед Конате. При этом, из-за травм "Химки" под руководством главного тренера Игоря Черевченко, скорее всего, будут вынуждены обходиться без полузащитника Данилы Казанцева, форвардов Владимира Дядюна и Александра Долгова, под вопросом участие в игре защитников Евгения Гапона и Арсения Логашова, а также нападающих Аршака Коряна и Сенина Себаи. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, в свою очередь, сможет выпустить на поле пропускавших из-за дисквалификации игру против "Сочи" (0:0) защитника Максима Осипенко и полузащитника Хорена Байрамяна. Из-за перебора желтых карточек в Химках не сыграет игрок обороны Деннис Хаджикадунич; кроме того, от травм продолжают восстанавливаться полузащитники Кенто Хасимото, Матиас Норманн и Павел Мамаев. Предстоящий матч станет девятым в истории встреч между "Химками" и "Ростовом". На данный момент минимальное преимущество по количеству побед на стороне команды из Ростова-на-Дону - четыре против трех у химчан, еще одна встреча завершилась вничью. Последний матч между команды, состоявшийся в первом круге чемпионата России сезона-2020/21, завершился гостевой победой "Химок" со счетом 2:0. Второе дерби за месяц Запланированный на 13 марта матч между "Динамо" и "Спартаком" станет уже вторым в 2021 году. 20 февраля команды также встречались на "ВТБ-Арене" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России, победу со счетом 2:0 благодаря голам Даниила Фомина и Константина Тюкавина одержали бело-голубые. Та встреча была для команд первой официальной в новом году, после нее динамовцы одержали победы над "Ахматом" (2:1) и "Тамбовом" (2:0) в чемпионате России, тогда как спартаковцы потерпели поражение от "Рубина" (0:2), после чего разгромили "Краснодар" (6:1). К очередному матчу команды подходят, занимая пятое и третье места в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 и 38 очков соответственно.

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11 марта Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел обращения "Динамо" и "Спартака" по поводу предупреждений полузащитнику бело-голубых Даниилу Фомину и защитнику красно-белых Самуэлю Жиго, из-за которых футболисты должны были пропустить предстоящий матч. Как сообщил ТАСС глава комитета Артур Григорьянц, в первом случае было принято решение отменить дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, а во втором - оставить отстранение на одну игру в силе. Принятие разных решений в схожих ситуациях вызвало реакцию у "Спартака" - клуб обратился к президенту РФС Александру Дюкову за публичным разъяснением решений, принятых КДК. Красно-белые попросили максимально подробного разъяснения "во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу". При этом главные тренеры команд, Сандро Шварц и Доменико Тедеско, почти не имеют кадровых проблем. Под вопросом находится только участие в игре защитника динамовцев Ивана Ордеца. Матч на "ВТБ-Арене" станет последним, который немецкий наставник красно-белых пропускает из-за трехматчевой дисквалификации. Субботний матч станет 62-м в российской истории противостояния "Динамо" и "Спартака". Безоговорочным лидером являются красно-белые - в их активе 30 побед при 19 ничьих и 12 поражениях. Бело-голубые не одерживали побед в дерби в рамках чемпионата России с мая 2018 года. После этого состоялось пять игр, в которых спартаковцы одержали три победы, еще два раза команды не сумели выявить победителя. "Зенит" против "Ахмата" и неудачной серии Действующий чемпион России и лидер турнирной таблицы РПЛ петербургский "Зенит" подходит к матчу против идущего 11-м грозненского "Ахмата" с неудачной серией. В 2021 году сине-бело-голубые провели три матча, в которых не смогли одержать ни одной победы. Сначала команда под руководством главного тренера Сергея Семака вылетела из Кубка России, проиграв на "Газпром Арене" тульскому "Арсеналу" (1:2), после чего в чемпионате дома упустила победу над "Ростовом" (2:2) и на выезде проиграла казанскому "Рубину" (1:2). В двух последних матчах петербуржцы пропускали в концовке, из-за чего недосчитались очков - отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет всего два очка.

"Ахмат" подходит к матчу против "Зенита" с еще более продолжительной неудачной серией в чемпионате России. Команда под руководством главного тренера Андрея Талалаева не выигрывала с начала ноября, когда в Саранске был обыгран "Тамбов". После этого клуб из столицы Чеченской республики в семи матчах потерпел четыре поражения и три раза сыграл вничью. Вместе с тем, во второй половине февраля команда обыграла "Ростов" в 1/8 финала Кубка России и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с "Уфой". Оба тренера подводят команды к субботнему матчу в неоптимальных составах. За "Зенит" из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник и капитан команды Деян Ловрен; также из-за повреждений встречу пропустят вратарь Михаил Кержаков и нападающий Малком, под вопросом находится выход на поле еще одного игрока из линии атаки Себастьяна Дриусси. У "Ахмата" в предстоящем матче по состоянию здоровья не смогут сыграть вратарь Виталий Гудиев, защитники Ризван Уциев и Анхель Вилькер, а также нападающий Ладислав Альмаси. Кроме того, встречу против действующего чемпиона России из-за дисквалификации пропустит игрок обороны Максим Ненахов. "Зенит" сыграет с "Ахматом" в 31-й раз в истории. В активе петербуржцев 13 побед при 10 ничьих и семи поражениях. Сине-бело-голубые не проигрывали грозненцам с сезона-2016/17, когда команда соперника носила название "Терек". Тогда зенитовцы потерпели два поражения (1:2 - на выезде, 0:1 - дома). После этого команды встречались еще восемь раз - в пяти случаях была зафиксирована ничья, трижды сильнее был "Зенит". Также в субботу пройдут еще две встречи. В первом матче дня в Екатеринбурге сойдутся соседи по турнирной таблице - идущий 12-м "Урал" примет располагающийся на 13-й строчке волгоградский "Ротор". Следом за этим состоится игра между тульским "Арсеналом" (15-е место) и идущим вторым столичным ЦСКА. Попытка "Локомотива" вернуться в борьбу за еврокубки В центральном матче воскресенья в Москве на "РЖД-Арене" сойдутся клубы из верхней части турнирной таблицы, продолжающие вести борьбу за попадание в еврокубки на сезон-2021/22 - идущий шестым столичный "Локомотив" примет "Сочи", который располагается на четвертой позиции. В активе команд под руководством главных тренеров Марко Николича и Владимира Федотова 34 и 37 очков соответственно.

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