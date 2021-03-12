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Баскетбольные еврокубки

"Химки" проиграли "Црвене Звезде" в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковный клуб потерпел 25-е поражение в 28 играх турнира

ТАСС, 12 марта. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл сербской "Црвене Звезде" со счетом 81:92 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Эрик Макколлум, в его активе 29 очков. 27 очков у "Химок" набрал форвард Джордан Мики. Самым результативным игроком "Црвены Звезды" стал защитник Джордан Ллойд, набравший 22 очка.

"Химки" потерпели 25-е поражение в 28 матчах текущего сезона и занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице, "Црвена Звезда" с 8 победами в 29 играх идет 17-й.

В следующем туре "Химки" 19 марта примут испанскую "Валенсию", "Црвена Звезда" в тот же день на выезде встретится с греческим "Панатинаикосом".

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