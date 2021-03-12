"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ. Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне

ТАСС, 12 марта. "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Александр Овечкин (9-я минута), Конор Шири (14), Джон Карлсон (27), Ник Дауд (38, 60). У "Филадельфии" голы на счету Трэвиса Конечны (12), Ивана Проворова (42), Скотта Лоутона (51).

Овечкин забросил 715-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает седьмое место в истории лиги. На шестой строчке располагается Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). В активе 35-летнего Овечкина теперь 19 очков (девять шайб + 10 передач) в 22 матчах текущего сезона.

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал голевую передачу, на его счету 9 очков (2+7) за 16 игр. Голкипер команды Илья Самсонов отразил 29 бросков, а также сделал первый в карьере результативный пас. Карлсон набрал 500-е очко в НХЛ, став первым защитником в истории "Вашингтона", достигшим этого показателя. Проворов забросил третью шайбу в сезоне, всего на его счету 12 очков (3+9) в 24 матчах.