Международная федерация утвердила результат лыжного марафона на чемпионате мира

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе после отзыва апелляции на дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо, Александр Большунов остался на втором месте. Об этом ТАСС сообщили в FIS.

Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо по его просьбе

"Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным", - сообщили в FIS.

В воскресенье Клебо финишировал первым, но жюри соревнований дисквалифицировало его после протеста сборной России. Норвежец при выходе на финишную прямую помешал лидеру гонки Большунову, его действия привели к тому, что российский лыжник сломал палку и потерял скорость перед финишным рывком. В итоге Большунова сумел обогнать еще один норвежец - Эмиль Иверсен, который и был признан победителем марафона.

Большунову досталась серебряная медаль, третье место отошло норвежцу Симену Крюгеру.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии оспорила дисквалификацию, однако апелляция была отозвана по просьбе Клебо. Трехкратный олимпийский чемпион заявил, что хочет сосредоточиться на соревнованиях, а не на судебных разбирательствах.

13 и 14 марта в швейцарском Энгадине состоятся две гонки в рамках заключительного в сезоне этапа Кубка мира, Большунов и Клебо планируют вновь выступить на дистанции 50 км.