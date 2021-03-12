Колосков сообщил, что бывший глава ФИФА Блаттер выписан из клиники и сейчас находится дома

В конце прошлого года Блаттеру была проведена операция на сердце, а в начале 2021 года сообщалось о том, что он госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия. Состояние бывшего президента ФИФА тогда оценивалось как тяжелое, но опасности для жизни не было. 21 января дочь Блаттера Коррин сообщила агентству Associated Press о том, что отец более чем на неделю был введен в искусственную кому.

"Я долго не мог в день юбилея ему дозвониться и поздравить, часа два было все время занято, - сказал Колосков. - А когда дозвонился, то голос у него был бодрый, но разговор длился недолго. И не потому, что Блаттер был слаб. Просто к нему приехала вся семья, и он сказал, что поэтому не может долго разговаривать".

"Но, судя по всему, самочувствие у него нормальное, голос у него тот, который я привык слышать за много лет совместной работы. Самое главное, что сейчас он дома и вокруг него любимые люди, чему человек очень рад", - добавил собеседник ТАСС.

Блаттеру 10 марта исполнилось 85 лет. Он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет, срок наказания истечет в конце 2021 года.

В июне 2020 года Блаттер стал подозреваемым по делу о нецелевой трате $1 млн из фонда ФИФА. В декабре ФИФА обратилась в прокуратуру Цюриха с просьбой возбудить уголовное дело против Блаттера в связи с финансированием убыточного музея мирового футбола.