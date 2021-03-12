Семь россиян вошли в пул допинг-тестирования World Athletics на второй квартал 2021 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Семь российских легкоатлетов, включая чемпионок мира 2019 года Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову, вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на второй квартал 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

По сравнению с первым кварталом российское представительство в международном пуле тестирования не изменилось. В него по-прежнему входят Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Сидорова (прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба).

В 2020 году в международный пул тестирования входило восемь российских легкоатлетов (семеро из нового списка и прыгун с шестом Тимур Моргунов). Все эти спортсмены в январе 2020 года также были включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).