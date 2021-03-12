СМИ: "Манчестер Сити" заинтересован в приобретении игрока "Атлетико" Фелиша

ТАСС, 12 марта. Португальский форвард испанского футбольного клуба "Атлетико" Жоау Фелиш может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити". Об этом сообщает португальская газета A Bola.

По информации газеты, главный тренер клуба из Манчестера Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере португальца, сумма отступных за которого составляет €350 млн. Он рассматривается в качестве замены для Серхио Агуэро, который летом может перейти в испанскую "Барселону".

По информации портала Transfermarkt, контракт Агуэро с "Манчестер Сити" истекает 30 июня 2021 года. Нынешний контракт Фелиша действует до июня 2026 года.

Фелишу 21 год, в нынешнем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять голевых передач.