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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Сити" заинтересован в приобретении игрока "Атлетико" Фелиша

Сообщается, что Фелиш может быть куплен на замену Серхио Агуэро, контракт которого истекает летом

ТАСС, 12 марта. Португальский форвард испанского футбольного клуба "Атлетико" Жоау Фелиш может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити". Об этом сообщает португальская газета A Bola.

По информации газеты, главный тренер клуба из Манчестера Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере португальца, сумма отступных за которого составляет €350 млн. Он рассматривается в качестве замены для Серхио Агуэро, который летом может перейти в испанскую "Барселону".

По информации портала Transfermarkt, контракт Агуэро с "Манчестер Сити" истекает 30 июня 2021 года. Нынешний контракт Фелиша действует до июня 2026 года.

Фелишу 21 год, в нынешнем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять голевых передач.

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