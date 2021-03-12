Вратарь "Вашингтона" Самсонов рассказал о трудностях восстановления после COVID-19

В пятницу Самсонов провел четвертый матч после возвращения в основной состав, "Вашингтон" в гостях переиграл "Филадельфию" (5:3). Россиянин провел две встречи с начала сезона в январе, после чего пропустил более месяца из-за заражения коронавирусом. В период восстановления он провел две встречи за фарм-клуб "Вашингтона".

"Чувствую себя гораздо лучше, увереннее, набираю форму, и у меня все хорошо", - сказал Самсонов. - Сейчас я готов на 100 процентов. Меня ничто не беспокоит, и я счастлив, что снова в строю и могу играть".

"Коронавирусная инфекция - реально тяжелая болезнь, и после нее трудно восстанавливаться, - отметил голкипер. - У меня возникали проблемы с дыханием, после 40-минутной тренировки я уже чувствовал себя выжатым. Но теперь с каждым днем все лучше. Психологически тяжело было перенести все эти проблемы, которые обрушились на меня в последнее время. Моя летняя травма, коронавирус. Надеюсь, все это в прошлом, и я теперь просто смогу играть в хоккей".

Самсонову 24 года, он выступает за "Вашингтон" с 2019 года. Всего в НХЛ он провел 32 матча, в которых одержал 20 побед и отражал в среднем 91,2% бросков. Россиянин был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 22-м номером.