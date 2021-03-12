Претендент на пост тренера сборной Германии Флик заявил, что хочет остаться в "Баварии"

Во вторник стало известно, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет пост после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года. По данным издания Bild, Флик рассматривается в качестве одного из кандидатов на замену.

"У меня контракт до 2023 года, и я все еще хочу успешно работать в мюнхенской "Баварии" и выигрывать титулы. Нет времени размышлять о моем будущем", - сказал Флик.

Флику 56 лет, он стал главным тренером "Баварии" в 2019 году. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА.