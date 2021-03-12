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Футбол в Германии

Претендент на пост тренера сборной Германии Флик заявил, что хочет остаться в "Баварии"

По данным издания Bild, Флик может возглавить национальную команду летом после того, как ее покинет Йоахим Лёв
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 12 марта. Главный тренер германской "Баварии" Ханс-Дитер Флик сообщил, что хочет успешно работать в футбольном клубе и выигрывать титулы. Комментарий специалиста приводит пресс-служба германского клуба.

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Лёв покинет пост главного тренера сборной Германии по футболу после чемпионата Европы

Во вторник стало известно, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет пост после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года. По данным издания Bild, Флик рассматривается в качестве одного из кандидатов на замену.

"У меня контракт до 2023 года, и я все еще хочу успешно работать в мюнхенской "Баварии" и выигрывать титулы. Нет времени размышлять о моем будущем", - сказал Флик.

Флику 56 лет, он стал главным тренером "Баварии" в 2019 году. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА.

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