Российский футбольный союз получил отказ в переносе матча сборных Мальты и России в Сочи

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в переносе матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России в Сочи. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к РФС.

Встреча между сборными Мальты и России должна состояться 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали. 11 марта издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на представителей мальтийских СМИ сообщило о том, что проведение матча находится под вопросом; отмечалось, что власти государства запретили проводить на острове любые спортивные соревнования вплоть до 11 апреля из-за пандемии. Также утверждалось, что Мальтийская футбольная ассоциация (MFA) попросила власти сделать исключение для проведения матча при строгом соблюдении всех мер безопасности, но окончательное решение властей менее чем за две недели до игры еще не принято. В пресс-службе MFA в ответ на запрос ТАСС заявили, что ассоциация в настоящий момент оценивает возможность проведения матча.

"УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте", - сообщил источник.

5 марта в пресс-службе MFA ТАСС сообщали о том, что матч между сборными Мальты и России состоится. Отмечалось, что все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах, а игра против сборной России "пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения". В данной редакции протокола, которая была опубликована в январе 2021 года, говорится, что зрителям разрешается посещать матчи под эгидой УЕФА в странах, где это разрешено соответствующими компетентными национальными или местными органами власти.

В марте сборная России, помимо встречи с командой Мальты, также должна сыграть против сборных Словении и Словакии. Матчи с этими соперниками по отборочному турниру чемпионата мира - 2022 пройдут 27 и 30 марта в Сочи и Трнаве соответственно. Еще двумя соперниками россиян по квалификации на мировое первенство являются команды Хорватии и Кипра.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.