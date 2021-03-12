{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Устюгов планирует выступить минимум в одной гонке на чемпионате России

Спортсмен был вынужден досрочно завершить выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе из-за травмы
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сергей Устюгов планирует пробежать минимум одну гонку на предстоящем чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом ТАСС сообщил тренер двукратного чемпиона мира Маркус Крамер.

На эту тему
Лыжник Устюгов завершил выступление на чемпионате мира

Устюгов по причине травмы был вынужден досрочно завершить выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе. В начале прошлой недели он вернулся в Россию для подготовки к чемпионату страны.

"Он постарается выступить минимум в одной гонке, но прежде нам надо посмотреть, что он сможет сделать на тренировках", - сообщил Крамер.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований шесть дисциплин.

Во время подготовки к чемпионату мира 28-летний Устюгов травмировал заднюю поверхность бедра. Он смог выступить в личном спринте, но от участия в командном был вынужден отказаться.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Минспорт и РФС заключили соглашение с Санкт-Петербургом о развитии футбола
К 2024 году в Санкт-Петербурге планируется создание и модернизация 15 объектов
Читать полностью