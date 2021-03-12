Гимнаст Карцев заявил, что рассчитывает на участие в чемпионате Европы

ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Гимнаст Александр Карцев, занявший первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в многоборье, рассчитывает выступить на чемпионате Европы, который пройдет в апреле в швейцарском Базеле. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"Я рассчитываю отобраться на чемпионат Европы", - отметил Карцев после церемонии награждения. По его словам, он планирует усложнить программу на перекладине и на коне.

Карцев отметил, что конкуренция на чемпионате России в многоборье была очень напряженной. "Борьба сегодня была очень плотной. Если бы Артур [Далалоян] не ошибся на брусьях, он бы победил в этих соревнованиях. Но так как он ошибся, дал мне шанс, я им воспользовался", - сказал гимнаст.

Серебряным призером в многоборье стал Артур Далалоян, бронзовым - Давид Белявский.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет с 21 по 25 апреля в Базеле.