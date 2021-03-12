Самаранч: МОК усердно работает над приездом игроков Национальной хоккейной лиги в Пекин

ТАСС, 12 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) усердно работает над участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в олимпийском турнире 2022 года в Пекине. Об этом на сессии МОК сообщил глава координационной комиссии Игр в Пекине Хуан Антонио Самаранч - младший.

11 июля НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности лиги с МОК и Международной федерацией хоккея (IIHF).

"Мы обсуждали этот вопрос уже несколько раз. Было бы важно, если бы игроки НХЛ приехали в Пекин на подходящих всем условиях. Мы над этим работаем очень усердно. Надеюсь, что нам это удастся", - сказал Самаранч.

Президент IIHF Рене Фазель подчеркнул важность и значимость участия игроков НХЛ в Олимпиаде. "Для зимней Олимпиады ситуация немного отличается, поскольку лига вынуждена приостанавливать сезон по его ходу, в феврале. Думаю, что мы много сегодня говорим о солидарности, спортсменах, это то, над чем мы сейчас все вместе работаем: МОК, национальные олимпийские комитеты, международная федерация, оргкомитет Игр, это очень важно и для будущих Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. НХЛ и профсоюз игроков лиги решили на определенных условиях участвовать в Играх 2022 и 2026 годов, хоккейный турнир является одним из важных турниров Игр, и я бы хотел поблагодарить МОК и Хуана Антонио Самаранча за то, что они многое для того, чтобы это случилось", - отметил Фазель.

"Приведу несколько цифр: в мужском турнире принимают участие 300 игроков, и больше половины приезжают из лучшей лиги мира - Национальной хоккейной лиги в Северной Америке. Мы очень надеемся, что в Пекине мы сможем провести турнир с профессиональными игроками", - добавил президент IIHF.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане, победителем хоккейного турнира которых стала команда "Олимпийские атлеты из России".