Тренер заявил, что гимнаст Карцев является кандидатом в олимпийскую сборную

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Александр Карцев входит в число кандидатов в олимпийскую сборную России по спортивной гимнастике. Об этом журналистам сообщил старший тренер национальной команды Валерий Алфосов.

Карцев в пятницу стал чемпионом России в многоборье на соревнованиях в Пензе.

"Карцев на сегодняшний день является кандидатом в олимпийскую сборную. Я, конечно, очень рад за него. Он с каждым днем все прибавляет в сложности и в качестве [элементов]", - отметил Алфосов.

Артур Далалоян и Давид Белявский, занявшие в многоборье второе и третье места соответственно, находятся в "нормальной рабочей форме", но делали свои комбинации не на максимуме сложности, пояснил он. "Нам главное - довести наших спортсменов до Олимпиады здоровыми, без травм", - добавил старший тренер.

Он подчеркнул, что результаты соревнований в многоборье были ожидаемы. "Перед чемпионатом мы провели контрольные тренировки, результаты были приблизительно одинаковые, они ожидаемые", - сказал Алфосов. По его словам, Алексей Ростов и Никита Игнатьев выступили ниже своих возможностей, лучшего результата тренерский штаб ждал также от ставшего седьмым Кирилла Прокопьева, который также рассматривается как кандидат в олимпийскую сборную.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.