Поздняков: флаг ОКР прошел боевое крещение на чемпионатах мира по зимним видам спорта

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Этой зимой без российского флага россияне выступали на чемпионатах мира по санному спорту, бобслею и скелетону, биатлону, лыжным видам спорта, конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу и сноуборду.

"Я очень рад за наших "зимников", за выступлениями сборных на чемпионатах мира слежу внимательно, тем более что уже меньше года до старта зимних Олимпийских игр, и нынешние результаты во многом показательны, - сказал Поздняков. - В лыжных гонках много эмоций было, мне кажется, вся команда и Александр Большунов по степени популярности сейчас выходят на первые роли в нашем спорте в целом. И, конечно, успехи во фристайле и сноуборде впечатляют, 12 медалей уже в общей сложности наши спортсмены завоевали на чемпионатах мира в нынешнем году, из них 5 золотых, отличный результат. Будем считать, что флаг Олимпийского комитета России, под которым сейчас выступали наши команды, успешно прошел боевое крещение, здесь есть определенный символизм, и хорошо, что он позитивный".

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.