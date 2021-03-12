Минздрав Мальты может сделать исключение и разрешить провести матч со сборной России

ТАСС, 12 марта. Министерство здравоохранения Мальты может сделать исключение для проведения домашнего матча национальной футбольной команды со сборной России. Об этом заявила суперинтендант министерства здравоохранения страны Шармейн Гаучи, комментарий которой приводит газета Lovin Malta .

Матч отборочного этапа чемпионата мира - 2022 между сборными Мальты и России запланирован на 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали. 11 марта издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на представителей мальтийских СМИ сообщило о том, что проведение матча находится под вопросом. Отмечалось, что власти государства запретили проводить на острове любые спортивные соревнования до 11 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Организованные спортивные мероприятия не могут проводиться на территории страны кроме случаев, когда человек занимается спортом в личных целях по собственной инициативе", - сказала Гаучи.

В то же время отмечается, что Гаучи написала официальное уведомление, которое позволяет сделать исключение из данных мер для национальных сборных в любом виде спорта после индивидуального рассмотрения.

В марте сборная России, помимо встречи с командой Мальты, также должна сыграть против сборных Словении и Словакии. Матчи с этими соперниками по отборочному турниру чемпионата мира - 2022 пройдут 27 и 30 марта в Сочи и Трнаве соответственно. Еще двумя соперниками россиян по квалификации на мировое первенство являются команды Хорватии и Кипра.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.