Гимнаст Далалоян заявил, что ни один снаряд на чемпионате России не дался ему легко

Далалоян в пятницу занял второе место на чемпионате России в многоборье в Пензе. "Ни один снаряд мне не дался легко, везде были какие-то моменты: что в вольных упражнениях, что на коне я тоже допустил ошибку", - отметил Далалоян.

ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что выступления на всех снарядах в многоборье на чемпионате России не дались ему легко. Об этом Далалоян сообщил журналистам.

Во время выступления на параллельных брусьях у спортсмена соскользнула рука. "На элементе перед соскоком соскользнула рука, и дальше по инерции меня скинуло. Я повторил соскок, но с меня все равно сняли больше двух баллов. Старался объяснить свою позицию - что я упал не на соскоке, уже на подъеме рука соскользнула, но мою позицию не захотели выслушивать", - добавил Далалоян.

Гимнаст также сообщил, что добавит в дальнейшем в программу еще один элемент на коне. "Я так и не попробовал его на этих соревнованиях, состояние не позволяло. С первого дня, с квалификации, у меня была простуда. Этот момент тоже сказался [на выступлении]", - отметил Далалоян.

По его словам, он отнесся спокойно ко второму месту на чемпионате в многоборье. "Я отношусь к этому максимально спокойно. Вчера вечером жена подарила мне вторую дочь, чему я несказанно рад. Это самое большое счастье и радость для меня", - сказал спортсмен.

Первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе с 10 по 14 марта, занял Александр Карцев, третье - Давид Белявский.