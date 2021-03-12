Родионенко: гимнастки Листунова, Уразова и Мельникова рассматриваются для участия в Играх

ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Гимнастки Виктория Листунова, Владислава Уразова и Ангелина Мельникова имеют все шансы принять участие в Олимпиаде. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной сборной Валентина Родионенко.

На проходящем в Пензе чемпионате России по спортивной гимнастике Листунова, Уразова и Мельникова составили тройку призеров в многоборье.

"Эта тройка могла поменяться местами, но на сегодня это самые сильные гимнастки. На эту тройку мы делаем серьезную ставку на чемпионат Европы и Олимпиаду", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, спортсменки представили на чемпионате примерно одинаковые программы. "Мельникова старше и опытнее, но волновалась она больше. Ошибки были у нее и Уразовой", - сказала Родионенко.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.