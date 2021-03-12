Гимнастка Мельникова планирует усложнить программу вольных упражнений к чемпионату Европы

ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Ангелина Мельникова планирует усложнить программу вольных упражнений к чемпионату Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в апреле в швейцарском Базеле. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Мельникова в пятницу заняла третье место на чемпионате России по спортивной гимнастике в многоборье.

"Планирую подчистить свою программу, есть несколько моментов в вольных упражнениях, где можно усложниться. Это в планах", - отметила Мельникова.

Свое выступление на чемпионате России в многоборье она охарактеризовала как "не отличное, но хорошее". "Оцениваю свое выступление в принципе неплохо. Мне обидно немного, что упала с бревна, не ожидала этого, потому что хорошо делала [элемент]. В целом довольна другими снарядами, вольными упражнениями", - сказала гимнастка.

Мельниковой 20 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным серебряным призером чемпионата мира (2018, 2019), двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2019), победительницей Европейских игр (2019), трехкратной чемпионкой Европы (2016, 2017, 2018).

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.