Завершившей карьеру гимнастке Спиридиновой предложат пройти судейские курсы

ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях гимнастка Дарья Спиридонова, объявившая в феврале о завершении карьеры, может пройти судейские курсы или стать комментатором. Такое мнение высказала ТАСС старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Сейчас мы планируем, что она будет учиться судить, мы ее обязательно хотим к этому привлечь. Она может быть комментатором, потому что она, естественно, хорошо знает гимнастику. Все зависит от нее, что она выберет", - сказала собеседница агентства.

Спиридоновой 22 года, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях. Также в ее активе победы на чемпионате мира (2015) и чемпионатах Европы 2015 и 2016 годов.