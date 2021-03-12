Гимнастка Листунова заявила, что изменила программу к чемпионату России после COVID-19

ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Виктория Листунова изменила программу к чемпионату России по спортивной гимнастике после того, как перенесла коронавирусную инфекцию. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Листунова в пятницу заняла первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в многоборье.

"У меня, к сожалению, была экстренная подготовка, буквально за месяц, так как еще месяц я была дома - переболела коронавирусной инфекцией. Мы готовили другую программу, но решили, что я сделаю поменьше, но со стопроцентной уверенностью, без падений, грубых помарок и вылетов за ковер", - отметила Листунова.

По ее словам, большинство элементов программы на чемпионате России в многоборье ей удались. "Я старалась просто выйти и показать все, что отрабатывала. У меня в принципе все получилось, кроме бревна - к сожалению, минус балл к результату. Немного было волнение перед вольными упражнениями, потому что я понимала, что их нужно сделать на сто процентов", - сказала спортсменка.

Она добавила, что планирует усложнить программу к апрельскому чемпионату Европы. Ранее старший тренер национальной сборной Валентина Родионенко сообщила, что Листунова рассматривается для участия в чемпионате Европы и на Олимпиаде.

Листуновой 15 лет, она является трехкратной чемпионкой мира среди юниорок. Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.