Лыжник Большунов рассказал, как воспринял досрочную победу в общем зачете Кубка мира

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов после досрочной победы в общем зачете Кубка мира был сосредоточен на выступлении на чемпионате мира. Об этом Большунов заявил журналистам.

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Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля, набрав 1 613 очков. У его ближайшего преследователя россиянина Ивана Якимушкина на данный момент 774 балла.

"Эмоции были направлены на чемпионат мира. После того как понял, что выиграл общий зачет Кубка мира, осталось сосредоточиться только на чемпионате мира и завоевать золотую награду", - сказал Большунов.

На прошедшем чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте.

Следующий этап Кубка мира пройдет 13-14 марта в швейцарском Энгадине и станет заключительным в текущем сезоне.