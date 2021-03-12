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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов заявил, что Олимпиада будет важнее Кубка мира в следующем сезоне

В текущем сезоне россиянин досрочно выиграл общий зачет Кубка мира и стал лучшим на многодневке "Тур де Ски"
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов в следующем сезоне поставит в приоритет Олимпийские игры в Пекине на фоне выступления на Кубке мира. Об этом он заявил журналистам.

В текущем сезоне 24-летний Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира и стал лучшим на престижной многодневке "Тур де Ски".

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"Буду ли я думать об общем зачете? Возможно, почему нет? Но главная цель - Олимпийские игры, она и золотая медаль на них будут приоритетом, а общий зачет Кубка мира и "Тур де Ски" будут на втором плане", - сказал Большунов.

"Мы еще не обсуждали с тренером, как будем готовиться к Олимпийским играм и какие будем делать тренировки. Думаю, план подготовки останется приблизительно таким же, как в предыдущие годы за исключением отдельных тренировок, которые предстоит сделать в преддверии Олимпийских игр", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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