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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпион мира Большунов назвал успешным уходящий сезон в лыжных гонках

На прошедшем чемпионате мира россиянин завоевал одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов назвал успешным уходящий сезон. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

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Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля, набрав 1 613 очков. У его ближайшего преследователя россиянина Ивана Якимушкина на данный момент 774 балла. Также он стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски".

"Сезон хороший, потому что есть золотая медаль чемпионата мира, до этого ее не было. Поэтому сезон я считаю успешным", - сказал Большунов.

Сборная Норвегии пропустила несколько этапов Кубка мира и "Тур де Ски" из-за опасения заражения коронавирусом. "Скучал ли по Йоханнесу [Клебо]? Да, немного скучал, потому что он является главным соперником, которого я хочу обыгрывать в каждой гонке, но не всегда это получается, потому что в спринтерских разборках он пока лучше", - сказал Большунов.

На прошедшем чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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