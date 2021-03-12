Лыжник Большунов рассказал, чем ему помогает невеста во время соревнований

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов рассказал, чем ему помогает присутствие невесты Анны Жеребятьевой на соревнованиях. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Лыжник Большунов заявил, что Олимпиада будет важнее Кубка мира в следующем сезоне

Свадьба Большунова и Жеребятьевой состоится 24 апреля. Жеребятьева присутствовала на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Она тоже является лыжницей, в прошлом привлекалась к выступлению за основной состав сборной страны.

"Присутствие Ани для меня - это поддержка. Когда она рядом, то мне спокойнее", - сказал Большунов.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее отмечала, что присутствие Жеребятьевой на соревнованиях идет на пользу Большунову.

Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля, набрав 1 613 очков. На прошедшем чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте.