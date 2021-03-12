Лыжник Большунов рассказал, чем ему помогает невеста во время соревнований

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов рассказал, чем ему помогает присутствие невесты Анны Жеребятьевой на соревнованиях. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
Свадьба Большунова и Жеребятьевой состоится 24 апреля. Жеребятьева присутствовала на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Она тоже является лыжницей, в прошлом привлекалась к выступлению за основной состав сборной страны.
"Присутствие Ани для меня - это поддержка. Когда она рядом, то мне спокойнее", - сказал Большунов.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее отмечала, что присутствие Жеребятьевой на соревнованиях идет на пользу Большунову.
Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля, набрав 1 613 очков. На прошедшем чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте.