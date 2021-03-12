Самый скоротечный первый раунд. Фавориты уверенно вышли в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" на выезде переиграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 5:3 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина. Впервые с 2015 года стартовый раунд турнира прошли все команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата.

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Сезон-2020/21 стал первым после введения в КХЛ жесткого потолка зарплат, который составил 900 млн рублей без возможности превышения. Потолок зарплат давно используется в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и способствует выравниванию финансовых возможностей клубов, а следовательно, и их сил. Такую же идею преследует и КХЛ. Однако, как показал первый раунд плей-офф нынешнего сезона, с ходу добиться поставленной цели не удалось. Впервые в истории плей-офф КХЛ только одна серия первого раунда продлилась шесть игр, а семиматчевых противостояний и вовсе не было. Причем уверенные победы в первом раунде плей-офф одержали все фавориты - команды, занявшие первые четыре места в конференциях по итогам регулярного чемпионата и имевшие преимущество своей площадки. Отчасти это связано с низким полом зарплат, который составляет 270 млн рублей. Таким образом, сохраняется довольно серьезный разброс в возможностях клубов. Для большего выравнивания возможностей лиге потребуется время. Согласно стратегии КХЛ, планируется, что пол зарплат в дальнейшем будет увеличиваться с 30% до 50% от потолка зарплат, который будет уменьшаться к сезону-2023/24. "Спартак" не оказал сопротивления ЦСКА Московский "Спартак" в четвертый раз подряд сумел пробиться в плей-офф КХЛ, но снова не преодолел барьер первого раунда. Красно-белым в нынешнем сезоне прочили борьбу за четверку сильнейших команд регулярного чемпионата, однако команда Олега Знарка до последних игр боролась за попадание в плей-офф. Задачу-минимум решить удалось, но, заняв восьмое место, "Спартак" уже в первом раунде получил в соперники сильнейшую команду двух последних лет и победителя регулярного чемпионата ЦСКА.

Московское дерби обещало стать самой интригующей серией в Западной конференции, но "Спартак" оказать настоящего сопротивления ЦСКА не смог. Только в первом матче красно-белые имели реальный шанс победить. Тогда все решила ошибка Ильи Аркалова в овертайме, после которой армейцы забросили единственную шайбу в игре. Как заявил после серии Знарок, этот момент стал ключевым в противостоянии. Три следующих матча армейцы выиграли более уверенно (5:1, 3:0, 3:1), пропустив за серию только две шайбы. "Команда билась, понравился первый матч (0:1 ОТ - прим. ТАСС), в нем нужно было цепляться, мы просто так не отдали ЦСКА ни одного матча, все игры были достойные. И моменты создавали хорошие, но с реализацией все было не очень хорошо. Конечно, я верил в своих игроков, но это спорт, у кого-то получилось, у кого-то нет", - отметил Знарок после серии. Контракт Знарка со "Спартаком" истекает 30 апреля нынешнего года, команда под его руководством второй год подряд не сумела преодолеть барьер первого раунда плей-офф (в сезоне-2019/20 красно-белые со счетом 2-4 уступили в серии с московским "Динамо"). В сезоне-2017/18 СКА под руководством Знарка также проиграл ЦСКА Игоря Никитина в финале Западной конференции со счетом в серии 2-4, после чего главный тренер завершил работу в петербургском клубе. Оба специалиста перед началом серии не раз подчеркивали, что находятся в дружеских отношениях, они работали вместе в штабе сборной России и выигрывали золото Олимпиады. Однако после противостояния с командой Никитина Знарок во второй раз может лишиться работы. В карьере 58-летнего специалиста, ранее возглавлявшего ХК МВД, "Динамо" и СКА и завоевавшего три Кубка Гагарина, ранее не было сухих поражений в сериях плей-офф. Сам главный тренер отказался говорить о своей судьбе в "Спартаке" по окончании сезона. ЦСКА же во втором раунде плей-офф сыграет с ярославским "Локомотивом", который также в четырех матчах переиграл финский "Йокерит". Из-за введения новых ограничений на территории Финляндии все игры серии проходили в Ярославле. Финская команда, как и "Спартак", имела реальные шансы на победу только в одном матче - в третьем (2:3 в овертайме). Но дубль финского же нападающего ярославцев Тему Пулккинена, включая победную шайбу в овертайме, похоронил надежды "Йокерита". "Динамо" и СКА не показали максимума В двух других сериях Западной конференции фавориты были очевидны, но противостояния прошли в более упорной борьбе. "Северсталь" впервые за три сезона вышла в плей-офф и получила в соперники московское "Динамо". Интересно, что череповчане в последний раз пробивались в розыгрыш Кубка Гагарина, когда в их составе выступал нынешний форвард бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий. А последнюю и единственную в истории КХЛ серию плей-офф в сезоне-2012/13 "Северсталь" выиграла, когда за нее играл капитан столичной команды Вадим Шипачев.

"Динамо" являлось неоспоримом фаворитом серии, но испытало много проблем. Москвичи с трудом выиграли первую встречу (1:0) благодаря голу лучшего снайпера регулярного чемпионата Дмитрия Яшкина. Вторая игра в Москве осталась за "Северсталью" со счетом 5:2, по ее ходу вратарь Александр Еременко был заменен на Ивана Бочарова, который провел две игры в Череповце. В третьей встрече череповчане вели со счетом 1:0, но за три секунды до окончания основного времени Кагарлицкий перевел игру в овертайм, где бело-голубые добыли победу. Гол Кагарлицкого стал переломным в серии, две следующие встречи остались за москвичами (5:2 и 4:3). В заключительном матче серии в ворота вернулся Александр Еременко, вратарская чехарда может стать проблемой бело-голубых в следующей стадии. При этом динамовцы по ходу серии ни разу не пропустили в меньшинстве. "Северсталь" же провела один из лучших сезонов в КХЛ и в пятницу объявила о продлении контракта на два года с главным тренером Андреем Разиным. Не было сомнений и в победе СКА над минским "Динамо". Команда из Белоруссии вышла в плей-офф впервые с сезона-2016/17, ранее минчане не выигрывали ни одной серии в Кубке Гагарина. Две первые встречи в Санкт-Петербурге хозяева выиграли довольно уверенно (4:2 и 6:4). А в третьей игре в Минске разгорелся скандал из-за неоднозначных решений судей в овертайме. Основное время завершилось со счетом 3:3, по ходу овертайма арбитры пропустили подножку со стороны игрока команды гостей, а через минуту оставили "Динамо" втроем против пятерых соперников. Линден Вей воспользовался двойным большинством. Четвертая встреча осталась за динамовцами (2:1), вели они и в пятой игре, но Кирилл Марченко за три минуты до сирены сравнял счет, а в овертайме Антон Бурдасов снова в большинстве забросил победную шайбу. Московское "Динамо" и СКА встретятся между собой в полуфинале Западной конференции. Оба коллектива не имеют стабильных первых вратарей и не впечатлили в первом раунде. Ключевую роль в серии могут сыграть спецбригады и первое звено "Динамо", которое в первом раунде забросило больше половины шайб своей команды. Сыграет ли еще Дацюк? В серии между "Авангардом" и "Автомобилистом" друг другу противостояли два канадских тренера с богатым опытом работы в НХЛ - Боб Хартли и Билл Питерс. Хартли работает с "Авангардом" уже третий сезон и доказал, что хорошо адаптировался к КХЛ, выведя команду в финал Кубка Гагарина 2019 года. "Автомобилист" невзрачно провел регулярный чемпионат, заняв седьмое место в таблице Восточной конференции. Еще более интересным стало противостояние капитанов - Ильи Ковальчука ("Авангард") и Павла Дацюка ("Автомобилист").

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