Рублев и Карацев стали победителями теннисного турнира в Дохе в парном разряде

ТАСС, 12 марта. Россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев одержали победу над новозеландцем Маркусом Дэниэллом и австрийцем Филиппом Освальдом в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе в парном разряде.

Ранее в пятницу Рублев проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в полуфинале одиночного разряда турнира в Дохе. Он начал турнир со второго круга благодаря тому, что обладает высоким номером посева. Россиянин не выходил на корт в матче второго круга и четвертьфинале из-за снятия с игр соперников.

Рублев занимает восьмое место в одиночном рейтинге ATP и 87-е - в парном. На его счету десять побед на турнирах ATP, восемь - в одиночном разряде, две - в парном. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытом чемпионате США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Карацев занимает 45-е место в одиночном рейтинге ATP и 447-е - в парном. Для него эта победа стала первой в турнире ATP в парном разряде, побед в соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде у него нет. В 2021 году он в составе сборной России стал победителем командного турнира ATP Cup, а на Открытом чемпионате Австралии дошел до полуфинала, благодаря чему сумел подняться на 72 позиции в рейтинге ATP.

Дэниэлл и Освальд занимают соответственно 41-е и 35-е места в парном рейтинге ATP. Новозеландец выиграл пять турниров ATP в парном разряде, австриец - 11.