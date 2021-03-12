Мазепин остался доволен первым днем тестов в "Формуле-1", несмотря на погодные условия

ТАСС, 12 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин остался доволен первым днем тестовых заездов, которые проходят в Бахрейне. Комментарий пилота приводит пресс-служба "Хааса".

В пятницу прошли первые тестовые заезды, в ходе которых 22-летний россиянин показал 15-е время (1.34,798; 69 кругов). Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, показал 16-й результат (1.36,127, 15 кругов).

"Честно говоря, это был замечательный день, мне очень повезло, что он прошел гладко. Как мы видели в первый день тестов, не всегда все идет так, как вы планировали, но было важно пройти как можно больше кругов. Было также очень приятно по-настоящему испытать болид после такой теоретической подготовки. К тому же то, что вы планируете делать, может сильно отличаться от реальной жизни", - сказал Мазепин.

Из-за сильного ветра в ходе тестов в Бахрейне по трассе был разбросан песок, периодически мешавший видимости пилотов.

"Условия были довольно сложными из-за большого количества песка и ветра. Я много бывал в Бахрейне и никогда не видел такого количества песка, это было сложно, но в этом виде спорта у тебя нет выбора. Все эти факторы сделали день интересным и очень хорошим для тестов. Очевидно, что разница между "Формулой-2" и "Формулой-1" довольно велика, но для первого дня я очень доволен", - заключил россиянин.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.