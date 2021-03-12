CAS отклонил запрос на использование "Катюши" в качестве замены гимна России на Олимпиаде

ТАСС, 12 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на ответ CAS.

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна.

В феврале комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню "Катюша".