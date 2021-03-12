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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" проиграл "Олимпиакосу" в гостевом матче баскетбольной Евролиги

Клуб из Санкт-Петербурга уступил со счетом 61:75
Защитник "Зенита" Кевин Пангос и разыгрывающий "Олимпиакоса" Костас Слукас EPA-EFE/Georgia Panagopoulou
Описание
Защитник "Зенита" Кевин Пангос и разыгрывающий "Олимпиакоса" Костас Слукас
© EPA-EFE/Georgia Panagopoulou

ТАСС, 12 марта. Баскетболисты российского "Зенита" со счетом 61:75 уступили на выезде греческому "Олимпиакосу" в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник петербуржцев Кевин Пангос, на счету которого 20 очков.

"Зенит" занимает восьмое место в турнирной таблице, одержав 16 побед в 28 матчах. "Олимпиакос" располагается на 12-й строчке с 13 победами в 29 встречах.

Петербуржцы в следующем туре 18 марта встретится дома с испанской "Басконией". "Олимпиакос" в тот же день сыграет на выезде с германской "Альбой".

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