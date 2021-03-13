Мамиашвили прокомментировал решение CAS запретить "Катюшу" в качестве гимна на Олимпиаде

УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пока не понимает, как относиться к запрету Спортивного арбитражного суда на использование "Катюши" в качестве гимна сборной России на Олимпийских играх в Токио, но считает первостепенной задачей достойное выступление команды на Играх. Об этом Мамиашвили заявил ТАСС в Улан-Удэ, где проходит чемпионат России по вольной борьбе - этап отбора команды на Игры в Токио.

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна. В связи с этим в январе комиссия спортсменов Олимпиского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Олимпийских играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение.

"Не знаю, как к этому относиться. Что делать. Когда-то "Катюшу" с удовольствием слушали на улицах европейских столиц, распевали ее, учили наш язык. Пока мы в таком положении находимся, но это должно закончится", - сказал Мамиашвили.

"Поймите, сейчас для нас главное - грамотно определить состав на Игры, создать ребятам все условия, чтобы они нормально успели подготовиться к Олимпиаде, чтобы наша команда была сильнейшей, - подчеркнул Мамиашвили. - Нам есть к чему стремиться и за что нести ответственность. Нам нужно достойно выступить в Токио и порадовать болельщиков, нам есть чем заниматься. Своим трудом мы будем тиражировать свои ценности и те скрепы, которыми всегда была сильна наша страна".

"Сейчас мы в Улан-Удэ, где в разгаре чемпионат России, сюда приехало огромное количество болельщиков. И здесь, в Бурятии, приняты программы по тиражированию спортивной борьбы в школы, глава республики делает все для максимального вовлечения детей в занятия физкультурой и спортом, чтобы каждый ребенок, неважно, каким видом спорта он будет заниматься, имел возможность проявить свои способности. Мы - представители спортивной борьбы, мы получаем поддержку на многих территориях, и это дает положительный эффект, нам нужно быть состоятельными. А "Катюшу" еще будут петь", - заявил Мамиашвили.

Песня была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.