{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

В Госдуме назвали странным решение CAS запретить "Катюшу" в качестве гимна на Олимпиаде

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что теперь под запрет может попасть любая песня на русском языке
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использовать "Катюшу" в качестве гимна российской сборной на Олимпийских играх является странным. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна до декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение.

На эту тему
CAS отклонил запрос на использование "Катюши" в качестве замены гимна России на Олимпиаде

"В этой ситуации понятно, что МОК, судя по всему, снял с себя ответственность и обратился за разъяснениями в Спортивный арбитражный суд, - сказал Свищев. - Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке. Поскольку многие песни имеют то или иное отношение к России, хотя бы в виду языковой принадлежности".

"И раз уж на то пошло, то песня "Катюша" была написана еще во времена СССР, в состав которого входила не только Россия. А вообще, думаю, что это не последний выпад в нашу сторону, наши коллеги до окончания санкций будут и в дальнейшем использовать любую возможность, чтобы нас уколоть", - добавил он.

"Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичСанкции WADA против российского спорта
Санкции WADA против российского спорта
Почетный президент ОКР Жуков назвал глупым решение СAS запретить "Катюшу" в качестве гимна
Запрет на использование "Катюши" распространяется на Олимпийские игры в Токио и Пекине
Читать полностью