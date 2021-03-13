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Санкции WADA против российского спорта

Почетный президент ОКР Жуков назвал глупым решение СAS запретить "Катюшу" в качестве гимна

Запрет на использование "Катюши" распространяется на Олимпийские игры в Токио и Пекине
Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование песни "Катюша" в качестве гимна российской сборной на Олимпийских играх в Токио и Пекине иначе как глупостью назвать нельзя. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет.

"Я могу назвать это решение CAS глупостью. К этому мне больше нечего добавить", - сказал Жуков.

"Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля 2022 года.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичСанкции WADA против российского спорта
Санкции WADA против российского спорта
В Госдуме назвали странным решение CAS запретить "Катюшу" в качестве гимна на Олимпиаде
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