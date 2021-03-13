Софья Великая: запрет CAS использовать "Катюшу" в качестве гимна вызывает ряд вопросов

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение. Окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Запрет нашего гимна именно в CAS вызывает немало вопросов. С одной стороны, почему гимн запрещает CAS, если решение должен принимать Международный олимпийский комитет? С другой - зачем тогда вообще нужно было давать нам возможность выбора, если можно было бы изначально поставить нас перед фактом, что на Играх, например, будет играть официальный гимн МОК. Но нам поставили условия, и мы сделали свой выбор", - сказала Великая.

"Понятно, что сколько людей - столько мнений, причем в любой сфере деятельности. Всем не угодишь, но именно этот вопрос для нас очень серьезный, и неслучайно мы выбрали именно "Катюшу" - патриотическую песню, которую знает весь мир. В данной ситуации сроки у нас весьма ограничены. Возможно, стоит вообще придумать новую композицию, раз иностранному сообществу так претит наша "Катюша", - добавила она.

"Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся 4-20 февраля 2022 года.