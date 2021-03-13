Тренер "Миннесоты" Эвансон заявил, что его не удивил хет-трик Капризова

В субботу Капризов забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против "Аризоны" (4:0). Этот хет-трик стал первым в карьере россиянина в НХЛ. Всего в сезоне Капризов набрал 23 очка (10 голов + 13 передач) за 25 матчей.

"Я бы отметил всю тройку, где играет не только Кирилл, но и [Матс] Цуккарелло с Виктором Раском. Капризов нас вряд ли удивил. Он каждый вечер делает что-то необычное. Он очень особенный хоккеист", - сказал Эвансон.

"Мы ожидали увидеть такого парня, когда Кирилл приехал в НХЛ. Но что самое важное: Капризов - отличный партнер и одноклубник. Он просто невероятен и готов сделать все в интересах команды. Для него на первом месте стоит коллектив, и это восхищает весь наш тренерский штаб", - добавил он.

Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером лиги. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.