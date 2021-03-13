Решение об участии лыжника Устюгова в чемпионате России будет принято перед стартом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Лыжник Сергей Устюгов сможет выступить на чемпионате России в Тюмени только в случае полного восстановления, решение о его участии в соревнованиях будет принято непосредственно перед стартом. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Крянин.

Во время подготовки к чемпионату мира, который проходил с 24 февраля по 7 марта, 28-летний Устюгов травмировал заднюю поверхность бедра. Он смог выступить в личном спринте, но от участия в командном был вынужден отказаться. В начале прошлой недели Устюгов, представляющий на национальных соревнованиях ХМАО, вернулся в Россию для подготовки к чемпионату страны.

"Облегченные тренировки Сергей уже проводит у себя дома в Свердловской области. Будем надеяться, что он сумеет восстановиться. Но сейчас мы его пока не трогаем, чтобы он не дергался и восстанавливался. Для лечения этой травмы нужен покой, и решение о его участии в чемпионате России, я думаю, будет приниматься непосредственно перед самим стартом", - сказал Крянин.

Тренер обладателя двух золотых наград чемпионата мира - 2017 Маркус Крамер в пятницу сообщил ТАСС, что Устюгов на чемпионате страны планирует пробежать минимум одну гонку.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований шесть дисциплин.