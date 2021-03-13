Терюшков считает везение одним из факторов победы "Химок" над "Ростовом"

"Химки" в пятницу на "Арене-Химки" обыграли "Ростов" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов, который реализовал заработанный им же пенальти.

"Игра была тяжелая, но победа есть победа. Все ребята выложились, на поле вчера была единая команда", - сказал Терюшков.

На 73-й минуте нападающий "Ростова" Али Соу забил ответный мяч, но он был отменен после вмешательства судей, работавших с системой видеоассистента рефери (VAR) - арбитры посчитали, что в момент получения мяча форвард дончан находился в положении вне игры. "Думаю, судье на VAR было виднее, - отметил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, считает ли он, что "Химкам" повезло в эпизоде с отмененным голом "Ростова". - Везение есть в любом матче, но здесь надо говорить о том, что и одна, и вторая команда играли в хороший футбол - могли забить как "Химки", так и "Ростов". Что касается отмененного гола, судейство я, как обычно, не комментирую, но в таком случае можно и второй пенальти в ворота "Ростова" рассмотреть, когда нашего игрока завалили в штрафной площади соперника".

"Думаю, что там [в эпизоде с отмененным голом "Ростова"] все было в пределах правил, - подчеркнул Терюшков. - Конечно, тяжело было играть обеим командам - ветер был сильный, минусовая температура… Все это, конечно, наложило отпечаток на ход игры. Но мы в этот вечер были сильнее".

"Химки" после 22 туров занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. "Ростов" располагается на седьмой позиции, в его активе 34 очка. Отставание подмосковной и ростовской команд от зоны еврокубков составляет пять и три очка соответственно. В 23-м туре химчане 19 марта на выезде сыграют с казанским "Рубином", ростовчане 17 марта в гостях встретятся с волгоградским "Ротором".